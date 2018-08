Camera dell'economia sostengono ricerca

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Le camere dell'economia dell'Euregio sostengono la ricerca e l'innovazione con il Premio giovani ricercatori e il Premio giovani innovatori. "Pericoli naturali e sfide climatiche" è il tema della settima edizione del Premio giovani ricercatori dell'Euregio, che sarà consegnato la settimana prossima durante le Giornate del Tirolo ad Alpbach.

Nella stessa occasione per la prima volta sarà conferito a imprenditori, inventori e sviluppatori il Premio giovani innovatori per prodotti, tecnologie e servizi innovativi.

Entrambi i premi sono patrocinati dalle Camere dell'economia dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Dal 15 al 31 agosto si svolgerà il Forum Europeo Alpbach nell'omonima valle del Tirolo. Punto focale della manifestazione sono, come da tradizione, le Giornate del Tirolo, in programma dal 17 al 19 agosto. In tale cornice verrà consegnato il Premio giovani ricercatori e, per la prima volta, anche il Premio giovani innovatori.