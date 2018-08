Caldo: in Alto Adige siccità contenuta

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - A parte qualche temporale, perdura anche in Alto Adige l'ondata di caldo. Per il momento, però, la siccità è in generale ancora sotto controllo, anche se il perdurare della situazione potrebbe rendere necessario emanare delle misure di emergenza, fanno presente dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

"L'informazione attuale è che si è raggiunto un livello di prima allerta in quanto la portata del fiume Adige al punto di misurazione Boara Pisani (Veneto) è scesa sotto il livello di 100 metri cubi di acqua al secondo.

Questo comporta che il cuneo salino del delta rischia di risalire il fiume e di compromettere l'approvvigionamento della popolazione locale con acqua potabile", afferma Roberto Dinale dell'Ufficio idrografico. Si ricorda che il livello di emergenza idropotabile viene chiamato quando la portata scende a 80 metri cubi al secondo. La situazione viene leggermente mitigata grazie ai temporali dovuti al caldo che si presentano con una certa regolarità benché limitatamente a singole zone.