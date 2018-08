Mostre: a Fiera di Primiero i misteri delle grotte

(ANSA) - TRENTO, 9 AGO - Apre domani a Fiera di Primiero, al Palazzo delle Miniere, la mostra itinerante "Cavo, cava...caves", promossa dalla Fondazione Museo civico di Rovereto e dalla Sat, con il sostegno della Fondazione Caritro.

Al centro della mostra buchi neri, inghiottitoi, trappole, voragini, fessure, pozzi, grotte come ambienti protetti per l'evoluzione di organismi bizzarri, e ripari sotto roccia che hanno offerto rifugio all'uomo e agli animali in ogni tempo, dal macroscopico al microscopico.

Oltre alla mostra, aperta fino al 10 settembre, previsti eventi, escursioni, conferenze, incontri che esplorano tutti gli aspetti del tema tra fonti storiche, archeologiche e naturalistiche, senza trascurare arte, letteratura, mito e leggenda.