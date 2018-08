Milleproroghe: fermi 18 mln euro per Comune di Trento

(ANSA) - TRENTO, 9 AGO - Il Comune di Trento ha partecipato a un bando per la riqualificazione del comparto urbano che si sviluppa attorno al parco Santa Chiara, con una proposta chiamata Open Lab, per 41.034.000 euro, di cui 23.034.000 euro a carico di privati e 18.000.000 euro con richiesta di finanziamento a valere sul bando. Il programma è stato interamente finanziato per 18.000.000 euro e la convenzione tra il Comune di Trento e la presidenza del Consiglio dei ministri è stata sottoscritta il 18 dicembre 2017 e registrata dalla Corte dei Conti il 26 marzo 2018.

Il Senato in sede di conversione del decreto legge Milleproroghe ha approvato un emendamento in cui è previsto il differimento fino al 2020 dell'efficacia delle convenzioni coi comuni capoluogo per i finanziamenti sul Bando periferie.

Dei 18.000.000 euro ammessi a finanziamento, 14.100.000 euro sono già stati impegnati e sono in fase di appalto. I restanti 3.900.000 euro riguardano opere per cui sono già stati affidati gli incarichi di progettazione. (ANSA).