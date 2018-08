Incidenti stradali: morta una motociclista

(ANSA) - BOLZANO, 9 AGO - Una motociclista austriaca è morta in un incidente stradale in Alto Adige, nella zona di Prato Isarco, sulla strada che arriva da Fiè allo Sciliar. Si tratterebbe di uno scontro avvenuto prima delle 13.30 con un'auto, con targa italiana. Non è però ancora nota la dinamica dell'accaduto.

Con la donna, intorno ai 40 anni, c'era un secondo motociclista, con il proprio mezzo. Sul posto sono al lavoro polizia locale, carabinieri e sanitari, per ricostruire come sia accaduto l'incidente. Sulla strada intanto, dove sono in corso peraltro già dei lavori ed è presente un semaforo a regolare la circolazione, si è formata una lunga coda di automobili, che resta ancora ferma, dal momento che il luogo dell'incidente non verrà sgomberato finché non saranno terminati gli accertamenti.

