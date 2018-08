Commercio: meno negozi, ma più grandi a Trento

(ANSA) - TRENTO, 9 AGO - In base alle elaborazioni dell'ufficio studi e ricerche della Camera di commercio di Trento, al 31 dicembre del 2017 risultavano iscritte al Registro delle imprese 3.881 attività dedite in via prevalente al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui 3.578 effettivamente attive. Valori che rappresentano poco meno dell'8% del totale delle imprese sul territorio.

Per numero di unità locali, risultavano iscritti 8.469 negozi dediti in via prevalente o secondaria al commercio al dettaglio, per una superficie di vendita complessiva di 914.207 metri quadrati. Nel 2017 si è verificata una riduzione del numero di quasi 90 unità, mentre è aumentata leggermente la superficie di vendita rispetto all'anno precedente.

Rispetto al 31 dicembre 2007, l'incremento del numero di esercizi è del 3,1%, mentre la superficie di vendita ha registrato un tasso di crescita pari all'11,4%. Dal 2009 sono aumentati soprattutto i negozi di articoli sportivi (+48), quelli di medicinali (+37) e le tabaccherie (+35). (ANSA).