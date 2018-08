Lupo: Trento, Bolzano e Toscana chiedono deroga su gestione

(ANSA) - TRENTO, 8 AGO - Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana chiedono a governo e Unione europea di poter gestire in autonomia i lupi, con la possibilità di abbattimenti selettivi.

La posizione comune dei tre enti è stata concordata in un incontro avvenuto a Passo Pordoi fra gli assessori all'agricoltura della Provincia di Trento, Michele Dallapiccola, di Bolzano, Arnold Schuler, e della Regione Toscana, Marco Remaschi. All'incontro ha partecipato anche il sindaco di Canazei, Silvano Parmesani. I tre assessori nei prossimi giorni scriveranno alla Commissione Politiche agricole del parlamento italiano, perché convochi un incontro con il governo, per sollecitare una rapida approvazione del Piano Lupo. Il prossimo 4 settembre Dallapiccola e Schuler saranno a Bruxelles per incontrare la Commissione Agricoltura dell'Europarlamento. A questa chiederanno una specifica deroga alla Direttiva Habitat, da potersi applicare su base regionale.