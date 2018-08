Edilizia sanitaria, stanziati 60 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 8 AGO - La giunta provinciale ha approvato il programma d'investimento 2018-22 nel settore dell'edilizia sanitaria che prevede uno stanziamento complessivo di oltre 60 milioni di euro. Gli investimenti saranno di 10,9 milioni di euro all'anno nel periodo 2018-2020, quindi di 15,593 milioni nel 2021 e di 11,885 milioni nel 2022.

"L'approvazione del programma - afferma l'assessore alla sanità, Martha Stocker - ci consentirà di fare un ulteriore passo in avanti per salvaguardare ed ampliare ulteriormente l'assistenza sanitaria sul territorio".

Tra i principali progetti contenuti nel programma vi sono la realizzazione a Prissiano/Tesimo del centro per le cure palliative per bambini e minori (spesa di 5,191 milioni di eur)o; l'acquisto nel comune di Vipiteno di una struttura per la realizzazione di un alloggio psichiatrico protetto (2 milioni di euro) e l'acquisto, nel comune di Brunico, di un'unità abitativa per tirocinanti presso il locale ospedale (739.501 euro).