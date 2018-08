Basket: nuovo play Dolomiti Trentino è serbo Radicevic

(ANSA) - ROMA, 8 AGO - Il nuovo playmaker della Dolomiti Energia Trentino è Nikola Radicevic: il serbo classe 1994, scelto con il n.57 dai Denver Nuggets nel draft Nba del 2015, vestirà la maglia bianconera per le prossime tre stagioni.

Radicevic, 196 centimetri per 91 chili, è un regista mancino con grande esperienza internazionale nonostante la giovane età.

E' infatti reduce da una stagione in cui è stato protagonista in Aba League e in Eurolega con la Stella Rossa Belgrado, prima di trasferirsi al Gran Canaria con cui ha giocato la seconda parte del campionato spagnolo aiutando la sua squadra a qualificarsi per la prima volta nella propria storia alla principale coppa europea per club (23 partite a 7,2 punti e 2,2 assist di media in 17' di utilizzo). In precedenza, fra il 2012 e il 2017, aveva giocato a Siviglia.