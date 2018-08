Provinciali Trentino: Civica guarda al centrodestra

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - La Civica Trentina guarda al centrodestra, o almeno valuterà questa opzione in vista delle elezioni provinciali di ottobre. Lo ha spiegato ieri Claudio Civettini, presentando i primi candidati della lista, che comunque non correrà sola.

I primi candidati resi noti sono Andrea Merler, Antonio Coradello, entrambi consiglieri comunali, Francesco Agnoli, Samuela Caliari, Giuseppina Coali, Luca Groff, Silvia Zanetti e Carmelo Furina.

Civettini ha messo l'accento sulla necessità di parlare di programma per portare una proposta alternativa all'attuale governo di centrosinistra, con quella che ha definito una "rivoluzione tranquilla", puntando a forti legami col territorio. (ANSA).