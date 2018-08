Linea del Brennero chiusa a ferragosto

(ANSA) - BOLZANO, 7 AGO - Dalle ore 23 di domenica, 12 agosto alle ore 7 di venerdì, 17 agosto la circolazione dei treni lungo la linea del Brennero si bloccherà fra il confine di Stato e Fortezza e tra Bolzano e Ora, nonché sulla linea Merano-Bolzano fra il capoluogo e Ponte Adige. "A seguito di un'attenta valutazione delle esigenze di tutti, dagli operatori turistici ai trasportatori, è stata concordata la data di chiusura della linea del Brennero per permettere i lavori ai binari", ha detto il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa.

Sono previsti bus sostitutivi. La Provincia offrirà informazione e aiuto in caso di necessità.