Imprese: in Trentino +1,8% nel primo semestre 2018

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - Sulla base dei dati del registro imprese della Camera di commercio di Trento, al 30 giugno 2018 si contavano 50.768 imprese registrate, di cui 46.400 attive. Il primo semestre ha visto la nascita di 1.633 unità, pari all'1,8% in più rispetto al numero delle imprese nate nell'analogo periodo dell'anno precedente. Le cessazioni sono state complessivamente 1.897 con un aumento del 2,4% rispetto a quanto rilevato a giugno 2017. Di queste, 1.547 sono cancellazioni "volontarie" e 350 sono cancellazioni d'ufficio adottate a seguito dell'accertamento dell'inattività operativa, amministrativa e fiscale dell'azienda per almeno tre anni consecutivi. Considerando il saldo naturale, quello tra imprese iscritte e cancellate "volontariamente", si evidenzia un incremento complessivo di 86 unità. Nel semestre in esame, i settori che hanno registrato il maggior numero di iscrizioni sono l'agricoltura, silvicoltura e pesca (363), le costruzioni (211) e il commercio all'ingrosso e al dettaglio (173). (ANSA).