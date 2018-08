Elezioni: la sanità è da migliorare

(ANSA) - BOLZANO, 7 AGO - I giornali locali Alto Adige, Dolomiten e la Zett hanno incaricato l'istituto demoscopico austriaco "Market" di Linz di individuare i temi che in vista delle elezioni sembrano più scottanti. Per il 60 per cento bisogna migliorare il sistema sanitario, mentre il 36% dei 1034 intervistati, appartenenti ai tre gruppi linguistici, ha detto che va migliorata la situazione dell'immigrazione. In terza posizione, con il 33 per cento, i cittadini sono dell'avviso che siano da risolvere le questioni del traffico.

Sul tema dell'immigrazione il 90 per cento degli intervistati ha detto che chi ha bisogno va aiutato, il 48 per cento ha affermato che l'immigrazione dovrebbe essere limitata e il 36% è dell'avviso che i migranti vengono in Alto Adige per i sussidi sociali. Solo il 14 per cento del campione rappresentativo degli altoatesini intervistati ha detto di sentirsi straniero in casa propria.

Il sondaggio è stato effettuato con interviste telefoniche dal 10 al 28 luglio.