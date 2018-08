Dolomiti: a passo Sella via divieti,inviti a salire con pass

(ANSA) - TRENTO, 7 AGO - I divieti per il passo Sella, che dal 21 luglio avevano sancito l'entrata in vigore del numero chiuso per le auto e le moto, sono spariti. Sul passo nelle Dolomiti tra Trentino e Alto Adige ora sono comparsi degli inviti a salire con il pass. La sostanza quindi non cambia, ma la forma sì.

Restano in vigore le limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, che prevedono la richiesta di un pass gratuito, valido un'ora, nei punti informativi lungo il percorso oppure online. I nuovi cartelli però vorrebbero invertire la tendenza rispetto al drastico calo di auto, a quanto pare superiore alle aspettative. (ANSA).