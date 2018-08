Trentino AA/S

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Il ministro della Giustizia ha ricevuto i rappresentanti di Transparency International Italia e Riparte il futuro, due associazioni che sono impegnate nella lotta contro la corruzione e a favore della trasparenza.Due incontri "molto proficui, ricchi di stimoli e proposte interessanti", li definisce il sito del ministero di via Arenula, che ribadisce come la lotta alla corruzione costituisca "una priorità dell'azione del governo".

"Sono molto contento di questo dialogo avviato con le associazioni della società civile- afferma Bonafede- Finalmente le porte del ministero sono spalancate per chi, con impegno e competenza, si batte per debellare uno dei mali più pericolosi per la nostra società e promuovere al contempo la cultura della legalità. Dovere della buona politica è anche quello di ascoltare i cittadini".

Se entrambe le associazioni "hanno rimarcato l'importanza della direttiva europea sul whistleblowing auspicando in tal senso che l'Italia possa svolgere un ruolo-guida a livello continentale",da Transparency è giunta una proposta sull'introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di contrarre rapporti economici con società di cui non si conoscono i beneficiari effettivi delle relative attività. Una misura "interessante, che verrà approfondita, nell'ottica di un più efficace contrasto delle attività illecite di riciclaggio e per una maggiore trasparenza sull'identità degli operatori economici".

Riparte il Futuro ha sottoposto al Ministro, tra le altre, la proposta di istituire un Fondo con i beni confiscati ai corruttori per finanziare attività di diffusione della cultura della legalità.

"L'obiettivo finale - ha concluso il Ministro al termine degli incontri - è di far compiere all'Italia un vero balzo in avanti nelle classifiche sulla percezione della corruzione. Le misure alle quali stiamo lavorando potranno avere un impatto notevole nel contrasto al virus della corruzione".

