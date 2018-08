Viabilità: lavori per sottopasso verso lago a Pergine

(ANSA) - TRENTO, 6 AGO - Sono stati consegnati oggi i lavori di realizzazione del sottopasso ciclopedonale in località Paludi a Pergine, sulla statale della Valsugana, per raggiungere il lago a piedi o in bicicletta.

L'intervento consiste in un sottopasso ciclopedonale alla strada statale, che permetterà ai residenti di Pergine, e ai cicloturisti, di potere raggiungere la sponda nord del lago di Caldonazzo in completa sicurezza, senza dovere attraversare la statale in prossimità dell'attuale incrocio da e per la località Darsena. I lavori dureranno circa un anno.

"È un investimento in sicurezza e in qualità della vita - commenta l'assessore provinciale alle infrastrutture, Mauro Gilmozzi - perché ad opera ultimata, il Comune di Pergine Valsugana potrà procedere con le sistemazioni viarie complementari dell'attuale percorso, rendendolo ciclo-pedonale, in modo da creare un'unica linea di unione fra il paese e il lago, immersa nelle campagne e fuori dal traffico veicolare".

