Sicurezza stradale: 6 segnalati per droga

(ANSA) - TRENTO, 6 AGO - Sei persone segnalate come assuntori di stupefacenti, di cui tre alla guida di auto, quindi con patenti ritirate, sono il risultato di controlli eseguiti sabato sera dai carabinieri e dalla guardia di finanza di Cles nelle Valli del Noce, in Trentino.

I carabinieri hanno lavorato con un'unità cinofila della gdf di Trento. I sei segnalati sono tre giovani veronesi, un trentenne altoatesino, di Vipiteno, e due trentini, uno della Val di Non e uno di Trento.

Altre tre patenti sono state ritirate dai militari ad automobilisti trovati in stato di ebbrezza e nel complesso hanno controllato i documenti di 42 veicoli e identificato 116 persone, sequestrano modeste quantità di hashish e marijuana.

(ANSA).