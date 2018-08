Morto anziano dopo incidente a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 5 AGO - È morto l'anziano ciclista coinvolto in un incidente stradale due settimane fa a Bolzano, in via Einstein, all'ora di pranzo. Si tratta di Cipriano Steccanella, 85 anni, ex ferroviere.

L'anziano era rimasto ferito nello scontro con una moto e la polizia municipale aveva cercato da subito, finora senza riscontri, l'automobilista che viaggiava dietro i due veicoli, per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).