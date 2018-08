Esodo: code e rallentamenti sull'A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - Code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero vengono segnalati dal mattino in Trentino Alto Adige. In direzione nord in particolare nel tratto da Verona nord a Trento sud.

La situazione è analoga sulle principali strade statali che conducono alle località turistiche di montagna e ai laghi, come quelle della Val Venosta e della Val Pusteria.

Per quanto riguarda l'autostrada le previsioni di traffico segnalano una parziale diminuzione del traffico dal pomeriggio.

