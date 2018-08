Calcio: Valle del Chiese Trentino Cup vinta da Ingolstad

(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - Va ai tedeschi dell'Ingolstadt 04 la quinta edizione della Valle del Chiese Trentino Cup grazie alla vittoria per 5-1 (4-0) contro l'Hellas Verona nella sfida disputata sul campo di Roncone, Sella Giudicarie.

L'Ingolstad iscrive così il proprio nome per la prima volta nell'albo d'oro della gara, a fianco di Bayern Monaco 2012 (secondo posto Fiorentina) e 2013 (Inter), Inter 2014 (Napoli) e Milan 2017 (Hellas Verona). Nel computo delle sfide la Germania prevale ora così sull'Italia per 3-2.

Già molto più avanti nella preparazione rispetto ai pari età italiani (a metà agosto inizia il Campionato tedesco), i giovani tedeschi Under 19 (di fatto la Primavera italiana) sono subito passati in vantaggio su punizione al quarto minuto di gioco con una bella giocata di Bauman. Molto più livellato il secondo tempo, con i gialloblù capaci di accorciare il divario al 4' con Traore, su rigore concesso per fallo su Caon, risultato decisamente il più pericoloso dei gialloblù con varie conclusioni. (ANSA).