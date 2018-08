Verdi, plurilinguismo come impostazione

(ANSA) - BOLZANO, 4 AGO - "I Verdi sono da tempo sinonimo di lavoro di squadra, di trasparenza e di processi aperti e democratici, in cui il plurilinguismo non è una mera etichetta.

Da noi le persone sono sicure di poter fare esperienza quotidiana di ciò che dichiariamo: il plurilinguismo come impostazione di vita. La nostra forza è quella di riuscire sempre a evolvere aprendo le porte al nuovo. Lo si può vedere dalla nostra lista ampia e diversificata: qui troviamo persone provenienti dal cuore dell'amministrazione pubblica, dal mondo del lavoro, dal sociale, dall'impegno civile, dall'ecologia. Questi sono i grandi cantieri della nostra terra su cui vogliamo lavorare, con coraggio e competenza". Lo dicono i consiglieri provinciali Brigitte Foppa e Riccardo Dello Sbarba dopo un seminario programmatico dei Verdi in vista delle elezioni.

"Rispetto, solidarietà, plurilinguismo - affermano - su questi valori centrali si basa il programma con l'intento di proporre quella svolta che può rendere l'Alto Adige davvero aperto al futuro".