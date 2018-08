Religione: giovani trentini dal papa l'11 e 12 agosto

(ANSA) - TRENTO, 4 AGO - Oltre 50 giovani trentini incontreranno papa Francesco l'11 e 12 agosto in un appuntamento dal titolo 'Per mille strade', che vedrà migliaia di partecipanti. Lo annuncia l'arcidiocesi di Trento, spiegando che dalla zona di Riva del Garda raggiungeranno Roma compiendo parte del cammino a piedi, lungo la via Francigena. Altri partiranno domani da Trento e dalla Valsugana, per raggiungere la basilica di Sanzeno. Qui, giovedì 9 è prevista una veglia di preghiera, guidata dall'arcivescovo Lauro e alla quale sono invitati anche molti altri giovani della val di Non e delle valli limitrofe.

L'incontro di Roma e la veglia a Sanzeno non sono le uniche proposte estive di matrice ecclesiale rivolte ai giovani trentini: per una decina di loro si aprono infatti dal 19 al 25 agosto le porte dell'Opera Provvidenza Sant'Antonio a Sarmeola (Padova), per un'esperienza di volontariato con il mondo della disabilità. Il 31 agosto partirà poi il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dall'arcivescovo Lauro. (ANSA).