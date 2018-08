Meloni, lista unica? parlerò con Salvini

(ANSA) - BOLZANO, 4 AGO - Dopo il Trentino, anche in Alto Adige "il centrodestra dovrebbe correre insieme per le elezioni provinciali. Parlerò con ministro Matteo Salvini e capo della Lega", dice la presidente di Fratelli d'Italia, deputata Giorgia Meloni, in una conferenza stampa a Bolzano. Presenti anche il portavoce regionale Alessandro Urzì e il coordinatore provinciale Marco Galateo. "Uniti possiamo affrontare l'arroganza della Svp", afferma Meloni, "parlerò con Salvini.

Chi chiede 'prima gli italiani' non può dire di no a una lista unitaria del centrodestra in una terra dove gli italiani sono in minoranza." Per ora la Lega in Alto Adige ha intenzione di correre da sola alle elezioni provinciali previsti in ottobre.

Meloni, infine, parla di una "Svp prevaricatrice contro il gruppo italiano. Il bilinguismo imposto ha provocato una fuga di cervelli tra i medici e gli infermieri." Meloni ha poi affrontato anche il tema del doppio passaporto per i sudtirolesi, lanciando "un chiaro no all'iniziativa ostile da parte dell'Austria."