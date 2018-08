Criminalità: dà fuoco a auto a Pergine, denunciato

(ANSA) - TRENTO, 4 AGO - Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri di Pergine per avere incendiato un'auto nel parcheggio della stazione. Già noto alle forze dell'ordine, interrogato dai militari, risulta avere confessato.

I carabinieri, secondo quanto emerge, l'avevano sentito perché già in passato aveva manifestato il suo dissenso verso le auto lasciate in sosta permanente nel parcheggio della stazione.

Ai militari ha spiegato come si è procurato la benzina, dove ha nascosto la tanica e come si organizzato per la fuga. Elementi che i militari spiegano coincidere con quelli raccolti durante le indagini. (ANSA).