Biancofiore, aperto a dialogo con Lega

(ANSA) - BOLZANO, 4 AGO - "Lista unica del centrodestra per le elezioni provinciali a Bolzano? Siamo aperti al dialogo con la Lega, ma non accettiamo imposizioni del tipo 'prendere o lasciare' come è avvenuto in Trentino, dove è stato imposto il candidato della Lega come candidato di spicco del centrodestra." Lo ha detto la deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, Michaela Biancofiore, in una conferenza stampa a Bolzano. Biancofiore ha evidenziato quello che lei ritiene il "forte rischio di annullamento" delle elezioni di autunno a Trento e Bolzano a causa della legge elettorale regionale.

"Qualsiasi cittadino italiano - ha affermato - potrà fare ricorso in qualsiasi tribunale in Italia, perché c'è un elemento nella legge elettorale secondo il quale possono candidarsi come consiglieri provinciali o come presidente della Provincia solo i cittadini residenti: per l'Alto Adige residenti nel territorio della regione, e per il Trentino addirittura solo nella provincia di Trento, in contrasto con il diritto costituzionale."