Semestrale Alperia, utile di 17,8 mln

(ANSA) - BOLZANO, 03 AGO - Registra ricavi complessivi di gruppo per 647,3 milioni di euro il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2018 di Alperia Spa, società elettrica della Provincia di Bolzano e dei comuni di Bolzano e Merano.

Il risultato, in aumento di 124,6 milioni rispetto all'anno scorso, è stato influenzato, spiega una nota, "sia dalla notevole idraulicità verificatasi nel semestre considerato, sia da prezzi sostenuti dell'energia elettrica; il prezzo medio presso la Borsa elettrica è stato pari a poco meno di 54 euro/MWh, in aumento del 5% circa rispetto al 2017".

L'Ebitda di gruppo è pari a 93,4 milioni di euro contro 53,2 milioni di euro del primo semestre 2017. Positivo anche l'utile netto di pertinenza del gruppo nei primi sei mesi del 2018, pari a 17,8 milioni di euro. Nel primo semestre 2017, era stata invece segnalata una perdita pari a poco meno di 4 milioni.

In aumento anche gli investimenti che, nel periodo considerato, ammontano ad oltre 24 milioni (16 milioni nel 2017).