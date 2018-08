Provinciali Trentino:centrodestra sceglie Fugatti presidente

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - "Alla fine di un lungo percorso di discussione e confronto è stata oggi scelta la figura dell' onorevole Maurizio Fugatti per guidare la nuova coalizione per il cambiamento del Trentino". Si legge in una nota a firma di Mirko Bisesti (Lega), Silvano Grisenti (Progetto Trentino), Luca Guglielmi (Associazione Fassa), Andrea Brocoli e Renzo Gubert (Udc-Centro popolare), Claudio Cia (Agire) e Dario Chilovi (Autonomisti Popolari).

Restano fuori, almeno al momento, Forza Italia, Civica Trentina e il movimento di Geremia Gios.

"I partiti che sottoscrivono questo documento - si legge in una nota - si riconoscono nella volontà di dare finalmente una svolta al governo della nostra Provincia con la convinzione che le scelte future saranno basate sulla volontà di mettere al centro delle nostre decisioni il bene del Trentino e dei trentini. Da tempo l'onorevole Fugatti era stato indicato come possibile candidato e nella riunione odierna si è infine deciso di dare ufficialmente il via alla coalizione". (ANSA).