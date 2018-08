Provinciali Trentino: Fraccaro, auguri a Degasperi

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - "I cittadini hanno potuto scegliere direttamente i propri candidati portavoce in vista delle prossime elezioni amministrative. È una grande prova di democrazia di cui siamo orgogliosi, per il M5S i rappresentanti nelle istituzioni devono essere espressione di una scelta dal basso, condivisa e partecipata. Voglio congratularmi in particolare con il candidato presidente Filippo Degasperi, già consigliere nella legislatura uscente, e con i candidati consiglieri che sapranno portare il cambiamento anche in Trentino-Alto Adige". Lo dichiara il ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.

"Un grande in bocca al lupo a loro - aggiunge - e un grazie di cuore a tutti gli attivisti per il loro impegno davvero prezioso, ora ci sarà il massimo impegno comune per portare nei Consigli provinciali le nostre istanze come già abbiamo fatto al Governo del Paese".