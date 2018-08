Nuoto: Europei, anche la trentina Arianna Bridi a Glasgow

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Ci sarà anche la trentina Arianna Bridi agli Europei di Glasgow, dall'8 al 12 agosto al lago Loch Lomond per le gare di nuoto in acque libere. Bridi, che fa parte dei 13 azzurri dell'Italfondo che andranno a Glasgow, ha vinto nel 2017 la Coppa del Mondo di lunghe distanze e gareggerà in tre gare: 5-10 e 25 km.

Nella precedente edizione a Hoorn in Olanda, la forte fondista della Rari Nantes Trento e del Gruppo sportivo dell'Esercito si era portata a casa la medaglia di bronzo nella 10 km. La Nazionale di nuoto di fondo, ricorda la Fin Trentino, ha conquistato 63 medaglie nella scorsa edizione degli Europei (25 ori, 16 argenti e 22 bronzi). A Hoorn 2016 arrivarono 3 ori, 2 argenti e altrettanti bronzi. (ANSA).