Droga: carabinieri, una denuncia a Caldonazzo

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - Avvicinava giovani nei bar e nei ristoranti e stava andando in auto in spiaggia, portando con sé marijuana, hashish, anfetamine e pasticche di ecstasy, in quantità limitata. Si tratta di un uomo di 48 anni, olandese, controllato e denunciato dai carabinieri della Valsugana a Caldonazzo, in Trentino.

I militari hanno sequestrato gli stupefacenti e hanno denunciato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio. (ANSA).