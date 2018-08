Cooperazione: Acav, acqua pulita a 100.000 in nord Uganda

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - L'Acav, Associazione centro aiuti volontari di Trento, ha tre nuovi progetti, con il sostegno della Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e l'Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo, per rispondere all'emergenza umanitaria portando acqua pulita a più di 100.000 persone, nella regione del West Nile, nel nord dell'Uganda, che ha accolto un numero enorme di profughi negli ultimi due anni.

La regione del West-Nile Ugandese, popolata da circa 2.800.000 persone, sta accogliendo, come spiega l'ong trentina, 1 milione e mezzo di profughi sud sudanesi. L'afflusso di persone, senza precedenti, sta esercitando una pressione enorme sui già scarsi servizi di base (centri di salute, fonti idriche, scuole). La regione del West Nile, in cui l'Acav è presente da più di trent'anni, è la seconda regione più povera dell'Uganda.

L'obiettivo di questi tre progetti è quello di migliorare le condizioni di salute e di vita, in generale, delle comunità ospitanti e dei profughi. (ANSA).