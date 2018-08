Ambiente: 'Progetto per l'Avisio' in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 3 AGO - "Un progetto nato dal territorio, che rappresenta la tappa di una storia lunga, iniziata più di cinquanta anni fa, quando, in nome di uno sviluppo economico legato all'industria e al suo bisogno di energia, una comunità intera subì un grande sacrificio". L'assessore provinciale trentino alle infrastrutture e ambiente, Mauro Gilmozzi, ha commentato così il 'Progetto per l'Avisio', presentato ieri sera a Molina di Fiemme, in un incontro pubblico alla presenza anche del presidente della comunità territoriale della Val di Fiemme Giovanni Zanon, del sindaco di Castello-Molina di Fiemme Marco Larger, del presidente della Comunità della Val di Cembra Simone Santuari e dell'assessore comunale di Lavis Franco Castellan.

Sessantadue interventi da realizzare entro il 2023, con oltre 28.700.000 euro di risorse che saranno disponibili: sono questi i contenuti del progetto, un programma di interventi, che mette al centro la riqualificazione ambientale e la valorizzazione territoriale a beneficio dei comuni lungo l'asta dell'Avisio.

