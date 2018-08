Vaccini: raccolta firme in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - Sono 7.036 le firme consegnate al presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, da alcuni genitori trentini che in questi mesi si sono attivati "per difendere il diritto dei bambini all'inclusione scolastica". Una raccolta firme, spiegano gli stessi firmatari, che chiede "di sostenere l'inclusione e tenere la scuola fuori da questioni sanitarie che dovrebbero riguardare unicamente le famiglie e l'azienda sanitaria di pertinenza".

"Non si è entrati - spiegano - nella disputa vaccini sì-vaccini no, ma si è chiesto alla Provincia di tutelare il diritto dei bambini - qualunque sia la posizione dei loro genitori - ad avere accesso a istituzioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo di competenze individuali quali sono scuole materne, asili e così via".

"I genitori - viene spiegato - hanno ricordato come altre regioni come Piemonte, Liguria e il vicino Alto Adige abbiano applicato con meno rigidità la contestata legge 119/2007, sospendendo per il momento sanzioni ed esclusioni". (ANSA).