Inquinamento moderato luglio in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - I dati raccolti dalla rete provinciale trentina per il controllo della qualità dell'aria nel mese di luglio hanno evidenziato un moderato indice d'inquinamento, dovuto ad alcuni episodi di smog fotochimico e al conseguente aumento delle concentrazioni di ozono nell'aria.

L'innalzamento della concentrazione di ozono, secondo i dati dell'Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), ha interessato l'intero territorio provinciale, ma sono stati registrati superamenti della soglia di informazione (180 grammi per metro cubo) solo nella stazione di fondovalle di Riva del Garda e nella stazione di montagna di Monte Gaza. In entrambi i siti le concentrazioni massime sono comunque rimaste al di sotto della soglia di allarme (240 grammi per metro cubo).

Negli altri siti di misura le concentrazioni massime orarie sono risultate prossime alla soglia di informazione, senza mai superarla.

Per quanto riguarda gli altri inquinanti, sono state rilevate concentrazioni al di sotto dei valori limite. (ANSA).