Edilizia, Ire, decolla settore in Aa

(ANSA) - BOLZANO, 2 AGO - Il clima di fiducia nel settore edile altoatesino migliora notevolmente rispetto al 2017.

Dall'edizione estiva del Barometro dell'economia dell'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano - emerge come oltre nove imprese su dieci giudichino soddisfacente la redditività nell'anno in corso. I fatturati crescono e anche l'occupazione mostra un andamento decisamente positivo. Nell'indagine congiunturale estiva il settore edile altoatesino ha confermato le previsioni positive espresse in occasione della rilevazione primaverile: il 92 percento delle imprese conta infatti di conseguire una redditività soddisfacente nel 2018. Questo dato conferma il trend favorevole che ha caratterizzato il comparto negli ultimi cinque anni e rappresenta un significativo miglioramento rispetto al 2017, quando gli utili conseguiti erano stati soddisfacenti per l'83 percento delle imprese. Il clima di fiducia positivo si deve in gran parte all'aumento degli ordinativi sul mercato provinciale.