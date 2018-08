Artigianato: inaugurato Innovation Center a Malè

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - Oltre 500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, 800 metri quadrati di serramenti in classe energetica A+ e una nuova area verde, per una superficie produttiva di 3.000 metri quadrati. Sono alcuni dati dell'intervento di ristrutturazione che ha dato vita all'Innovation Center di Malè, in Trentino. Un investimento pari a 2,5 milioni di euro, finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e portato a termine da Trentino Sviluppo in 500 giorni, con l'obiettivo di riqualificare il compendio produttivo rimasto in gran parte inutilizzato dopo la chiusura di Lowara, supportando al contempo la crescita della piccola imprenditoria in Val di Sole.

Il nuovo polo, inaugurato oggi dal governatore Ugo Rossi, dal vicepresidente della provincia, Alessandro Olivi, dal presidente di Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini, e dal sindaco di Malè, Bruno Paganini, ospita già sette eccellenze dell'artigianato locale, dall'agrifood al design, e un coworking dedicato alle idee d'impresa dei giovani. (ANSA).