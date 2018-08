Ambiente: il Cammino di San Vili tra storia e natura

(ANSA) - TRENTO, 2 AGO - Il 'Cammino di San Vili' è un itinerario di un centinaio di chilometri che da Madonna di Campiglio conduce fino al capoluogo, sulle orme di San Vigilio del percorso fatto da San Vigilio nella sua opera di evangelizzazione delle Valli Giudicarie e Rendena nel 400 d.C.

Nato negli anni Ottanta per impegno della Sat, è stato recentemente interessato da un percorso di valorizzazione nell'ambito delle iniziative promosse dal Parco Fluviale della Sarca.

Oggi alla presentazione del progetto, l'assessore provinciale alle infrastrutture e ambiente, Mauro Gilmozzi, ha ringraziato i tanti soggetti che hanno reso possibile l'iniziativa: Parco Fluviale della Sarca, Rete di Riserve, Bim, Sat e numerosi volontari che hanno messo "idee, forza e passione per realizzare e valorizzare questo progetto". Ad oggi hanno aderito al progetto 20 strutture ricettive sottoscrivendo un disciplinare che garantisce uno standard minimo per l'accoglienza dei viaggiatori.