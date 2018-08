Achammer, più coraggio su plurilinguismo

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - "La seconda lingua è una ricchezza. Chi ha cura della propria madrelingua non deve temere le altre". Lo ha detto l'assessore provinciale all'istruzione tedesca, Philipp Achammer, tracciando un bilancio della legislatura in vista del rinnovo del consiglio provinciale in autunno.

In tema di plurilinguismo, Achammer ha manifestato il desiderio che vengano fatte "meno discussioni e si abbia più coraggio". Secondo l'assessore e segretario politico della Svp, "la scuola autonoma dell'Alto Adige deve avere la possibilità di mettere in pratica modelli e progetti innovativi". Anche il dialogo e lo scambio con la scuola italiana è un tema da curare: "In tema di plurilinguismo abbiamo ancora molto da fare", ha detto. Per il settore della formazione, l'assessore ha citato l'assunzione della competenza primaria per la formazione dei docenti, una "pietra miliare, che garantisce ora sicurezza e progettualità per il corpo docente della provincia, con un alto livello per la formazione come obiettivo a lungo termine".