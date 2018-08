A22,fronte comune Bolzano-Trento-Bologna

(ANSA) - BOLZANO, 2 AGO - Fronte comune fra Bolzano, Trento e Bologna per chiedere al governo la concessione A22. I presidenti delle Province di Bolzano e Trento, Arno Kompatscher e Ugo Rossi, hanno incontrato il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Fra i temi al centro del vertice, la concessione autostradale per A22, considerata presupposto fondamentale per altri progetti di rafforzamento dei collegamenti secondari come la Cispadana e la Campogalliano-Sassuolo.

"Si è trattato di una preziosa occasione di confronto - precisa Kompatscher - sull'importanza e la strategicità di alcune opere infrastrutturali, la cui sollecita realizzazione rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo e la crescita dei territori interessati". "L'auspicio comune - ha evidenziato Rossi - è che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa fare propria nel più breve tempo possibile la proposta di affidare la concessione autostradale A22 a una società in-house interamente pubblica, favorendo un ampio confronto con gli enti locali e assumendo sollecitamente una posizione chiara nell'interesse dell'intero Paese e del suo sistema produttivo".