Pronto soccorso Trentino: 221.527 nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Nel 2017 gli accessi al pronto soccorso nella rete ospedaliera trentina sono stati 221.527. Di cui codici bianchi sono stati il 19%, i verdi il 64,2%, i gialli il 15,6% e i rossi l'1%. Nel 90,7% dei casi i pazienti sono stati chiamati a visita entro le 2 ore dal triage e nel 76,4 % dei casi sono stati dimessi non oltre le 4 ore di permanenza. I dati riferiti al primo semestre del 2018 confermano quasi fedelmente quelli registrati nell'anno precedente.

I dati sono stati forniti dal direttore sanitario dell'Apss, Claudio Dario, dopo un presidio avvenuto ieri davanti all'ospedale Santa Chiara di Trento.

"Possono certamente verificarsi episodi e giornate - ha proseguito - in cui tali percentuali non sono rispettate; le cause sono però da ricercare più nel concretizzarsi di situazioni particolarmente impegnative che in presunti malfunzionamenti del sistema". "Quelle dei consiglieri di minoranza - ha commentato l'assessore alla salute, Luca Zeni - sono dichiarazioni di inizio campagna elettorale". (ANSA).