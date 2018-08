Musica: Kawai a Ledro omaggia Schubert

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Dalle sonate in riva del lago al concerto in altura agli oltre 1.600 metri di quota del Rifugio Pernici: saranno le novità di agosto della Valle di Ledro ancora una volta grazie alla rassegna pianistica internazionale Kawai a Ledro, quest'anno dedicata alla musica del compositore viennese Franz Schubert. Il calendario propone una serie di classici appuntamenti dal 9 al 25 agosto con due momenti speciali previsti lunedì 6 agosto in riva al Lago di Ledro e mercoledì 22 agosto. Ancora una volta il palcoscenico della rassegna Kawai a Ledro sarà il centro polifunzionale di Locca, all'imbocco della Val Concei, quartier generale dell'Omaggio a Schubert incentrato su una selezione mirata delle più importanti Sonate pianistiche e di alcuni cicli caratteristici (Scherzi e Momenti musicali). Ma anche della rarissima esecuzione della trascrizione per orchestra di Franz Liszt della Fantasia 'Wanderer' e l'opportunità di ascoltare dal vivo il meraviglioso Quintetto per pianoforte e archi 'La trota'. (ANSA).