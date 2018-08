Moena: 5 milioni per danni dopo alluvione

(ANSA) - TRENTO, 1 AGO - Sono cinque i milioni di euro a disposizione per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito duramente la Val di Fassa. Con un provvedimento adottato dalla giunta provinciale, e proposto di concerto dal presidente Ugo Rossi e dall'assessore alla Protezione civile Tiziano Mellarini, sono stati decisi criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi e anche i tempi per la presentazione delle domande. "Possiamo proprio dire - ha sottolineato il presidente Ugo Rossi - che il Trentino ha fatto in fretta e bene, sia nella gestione dell'emergenza che in seguito. Nel giro di pochi giorni i paesi colpiti sono tornati ad essere belli e accoglienti come prima, grazie alla consueta generosità e efficienza del nostro sistema di Protezione civile. Già il 6 luglio la Giunta provinciale aveva dichiarato la sussistenza dello stato di calamità. Ora si apre la fase degli indennizzi per ristorare chi è stato danneggiato".(ANSA).