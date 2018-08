Doppio passaporto, Svp incontra Kurz

(ANSA) - BOLZANO, 1 AGO - Il doppio passaporto per i sudtirolesi è stato uno dei temi toccati, ieri sera, durante un incontro del cancelliere austriaco Sebastian Kurz con il segretario della Svp Philipp Achammer. "Il costante contato tra il governo austriaco, l'Alto Adige e la Svp è fondamentale per arrivare a una proposta sensata, soprattutto per quanto riguarda gli aventi diritto", afferma Achammer che ricorda che il suo partito in più occasioni si è espresso a favore della doppia cittadinanza.

Per quanto riguarda il nuovo governo italiano, Achammer si astiene dal dare un giudizio. "Alcuni ministri della Lega si sono espressi a favore dell'autonomia, mentre dal M5s per il momento è arrivato poco o niente", afferma il segretario Svp.

Il cancelliere Sebastian Kurz è atteso il 14 settembre in Alto Adige a sostegno della Suedtiroler Volkspartei in vista delle elezioni provinciali del 21 ottobre.