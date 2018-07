Theiner, ok divieti a ore per Euro 3

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - La Provincia di Bolzano ha approvato in linea di massima i pacchetti di misura elaborati dai comuni per la riduzione dell'NO2 in Alto Adige. L'assessore Richard Theiner ha ricordato che i valori sono tuttora troppo alti a Bolzano, nei centri urbani e lungo l'A22. L'obiettivo è di ridurre le emissioni N02 del 10% entro il 2020 e di rispettare il valore limite entro il 2023. Tra i provvedimenti, che hanno ricevuto il disco verde, anche il divieto di Euro 3 a Bolzano, che però non può essere permanente ma solo limitato a certe fasce orarie.