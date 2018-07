Salute Trentino: cartella clinica in app

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Consultare i referti medici, le ricette farmaceutiche e le ricette specialistiche in Trentino sono operazioni che adesso si possono fare con un'app, da smartphone o tablet. Si chiama TreC_Fse ed è stata sviluppata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, insieme alla Fbk, con la Provincia.

I trentini iscritti sono 87.000, il 16% degli aventi diritto, e i dati, presentati stamani in una conferenza stampa con l'assessore provinciale, competente, Luca Zeni, raccontano di oltre 2.300 pagamenti effettuati e quasi 3.600 cambi di medico di base. Considerando anche Fast TreC, il servizio per tutti i possessori di tessera sanitaria (non solo residenti in Trentino) che permette di visualizzare referti di laboratorio, prenotare il prelievo del sangue e verificare per i minori di 16 anni lo stato vaccinale, si arriva a oltre 233.000 utilizzatori.

Nei prossimi mesi l'app sarà arricchita di ulteriori funzioni: prenotare e pagare le visite specialistiche, cambiare il medico. (ANSA).