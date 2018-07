Migranti: a Trento staffetta di solidarietà

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - "Io sto dalla parte dei migranti" è il cartello che una manciata di persone mostrano in piazza Duomo a Trento. È l'inizio di una staffetta, nata da un gruppo di cittadini col passaparola, che intende proseguire almeno fino a metà agosto con turni e con identici cartelli, come spiegano alcuni quotidiani online. L'idea ha visto un precedente nei giorni scorsi, quando domenica un'anziana di Arco, sempre in Trentino, si è messa una sedia davanti alla chiesa, tenendo in mano un cartello con scritto: "Io cristiana dico sì ai migranti, nel mio paese e nella mia casa" ed è rimasta due ore a mostrarlo.

"L'idea è quella dei piccoli presidi, due o tre volte alla settimana - spiega Giusi Campisi, artista torinese che lavora a Trento - e chiunque può prendere un cartello, scrivere il proprio nome. Alcuni hanno messo anche il cognome. L'obiettivo è rompere il silenzio, prendere la parola dentro a una comunicazione che amplifica solo le parole di Salvini. Sembra che gli italiani siano tutti così, ma non è vero". (ANSA).