Copia progetto per dottorato, condannato

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - La sua proposta per il progetto di dottorato non era originale, ma copiata da pubblicazioni scientifiche, che non aveva citato. Si tratta, come riportano i quotidiani locali, di un ricercatore di 31 anni, pugliese, che aveva concorso a un bando per scienze cognitive all'Università Trento e che la commissione esaminatrice aveva scoperto essere copiata. Da qui la segnalazione alle autorità e la condanna per falsa attribuzione di lavori altrui da parte di partecipante a concorso per l'accesso a dottorato universitario.

Il ricercatore è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, oltre che a pagare le spese processuali. (ANSA).