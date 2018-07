Bolzano resta da bollino rosso

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Causa caldo Piazza Walther, il 'salotto buono' dei bolzanini, in questi giorni si presenta insolitamente deserta. Affollata d'inverno da migliaia di visitatori del Mercatino di Natale, oggi solo pochi attraversano la piazza per raggiungere il prima possibile un po' di ombra. Il secondo giorno di fila il capoluogo altoatesino registra 37 gradi, mentre di notte la temperatura non scende sotto i 20 gradi.

Vista l'attuale ondata di calore, resta in vigore il piano "Un'Estate da Brivido" promosso dal Comune di Bolzano per assicurare agli anziani un po' di refrigerio nelle ore più calde della giornata in strutture con aria condizionata. Per il momento comunque non si segnalano criticità particolari. In questi giorni in Alto Adige, per trovare un po' di refrigerio, si deve salire molto in alto. A tremila metri di quota vengono toccati i 15 gradi, mentre sulla Cima Libera, a 3.399 metri, la massima è comunque di 10 gradi.