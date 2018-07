Caldo: aumenta anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Molto caldo anche in Trentino in questi giorni, pur non sussistendo le condizioni per un'allerta meteo. Lo sottolinea l'amministrazione provinciale, che riferisce come le previsioni del servizio meteo locale, MeteoTrentino, dicano che a partire da oggi e per il proseguo della settimana a Trento e in altre località a quote medio-basse, la temperatura massima giornaliera potrebbe superare i 35°C ed anche le temperature minime della notte potrebbero non scendere al di sotto dei 20-22°C. Questo, unito alla scarsa ventilazione e all'aumento dell'umidità nei bassi strati, potrebbe anche fare aumentare la sensazione di afa.

