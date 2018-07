Ubriaco tampona direttore marketing Arena Verona, morto

(ANSA) - VERONA, 30 LUG - Il direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sull'Autostrada del Brennero A22.

Ferraro, che aveva compiuto 56 anni lo scorso 23 luglio, per cause in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale, alla guida della sua moto si è scontrato con un'auto, riportando ferite gravissime. Trasportato in fin di vita all'ospedale di Borgo Trento, è morto nella nottata.

Era ubriaco l'uomo che con la sua auto ha tamponato la motocicletta di Ferraro, causandone la morte avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale. L'uomo, 35 anni, di Rovereto (Trento), è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato, e attualmente si trova rinchiuso nel carcere veronese di Montorio.